東市四維路2段停車格遭長期霸占 縣府擬採收費

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東市四維路2段兩旁停車位，有民眾反映，因為免收費遭附近住家當作私人停車場，甚至一停就是3個月。台東縣政府表示，近日會前往查勘，研議改為收費停車。

台東媒體多次接獲民眾反映，位於台東市四維路2段「蛋糕公園」旁及慈濟園區前的停車格，長期被附近民眾當作自家停車格，長時間占用，甚至有人一停就是1個月、3個月，影響前往「蛋糕公園」休閒和前往慈濟園區的志工臨時停車。

尤姓婦女說，她傍晚經常會帶小孩到「蛋糕公園」，但四維路2段兩旁的停車格都停滿，但公園內也沒有很多人，對面的快炒店也還沒營業，怎麼會這麼多車，後來她發現有些車都停好幾天，原來是附近住家將免費停車格當作自家車庫。

蔡姓民眾表示，這路段有美術館、蛋糕公園，民眾經常往來，但停車格都被附近住家占用，造成停車不方便，建議台東縣政府將停車格改成收費，真正達到臨停效益，而不是變成私人停車格。

台東縣政府交觀處表示，近日會派人前往勘查，研議改為收費停車，避免遭長期占用，影響臨停車輛的權益，同時也呼籲民眾，不要長時間占用停車格。（編輯：謝雅竹）1131206