移民節展多元活力 陳光復：澎湖因為海而包容、豐富

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（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天在移民節「微家新幸福」活動中表示，澎湖是一個海島，因為海而包容，將異國文化融合在一起，相互包容和諧，讓澎湖每個角落充滿多元文化活力與豐富色彩。

113年度移民節暨多元文化推廣活動「微家新幸福」，今天在澎湖演藝廳盛大舉行，陳光復與議長陳毓仁等人都出席，與新住民朋友共度歡樂時光，展現澎湖社會多元與包容，並表揚協助拍攝微電影的林怡璇等多名新住民。

陳光復表示，澎湖是一個海島，因為海而包容，將異國文化融合在一起，相互包容和諧，澎湖有近2000名新住民朋友，跨越國界來到澎湖，成為這片土地一員，成為澎湖人的家人，不僅帶來豐富文化資源，也在各自崗位上默默付出，為社會貢獻力量，讓澎湖每個角落都充滿多元文化活力與豐富色彩。

陳光復指出，縣府將持續協助新住民落地生根，克服語言、文化等隔閡，融入台灣社會，同時拓展澎湖在地民眾多元文化視野，尊重包容彼此文化差異性，促進多元文化共融，營造豐富且多元生活樣貌，讓更多新住民感受澎湖處處有溫情。

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113年度移民節暨多元文化推廣活動「微家新幸福」活動，新住民朋友透過音樂、舞蹈、飲食及藝術，展示原鄉風情及無限創意，也讓在場所有人深刻感受並體驗不同文化魅力。

「微家新幸福」活動由新住民家庭服務中心結合移民署澎湖縣服務站、新住民整合型社區服務據點及新住民協會共同辦理，內容多姿多彩，包括有新住民家庭走秀、新住民微電影、異國文化特色表演、異國美食饗宴、多元文化體驗、資源地圖來闖關、DIY手作體驗及新住民據點成果展。（編輯：陳仁華）1131208