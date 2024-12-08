基隆市第2座寵物公園 有望落腳中正區正豐街

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市政府編列新台幣1500萬元，規劃在中正區正豐街旁閒置的兒童遊戲場約1000平方公尺空地，打造市府第2座寵物公園，供毛小孩盡情玩樂遊憩場所，預計明年上旬完成發包作業。

設在暖暖運動公園的基隆市首座寵物公園，今年5月間啟用，園內設施考量運動休閒民眾、飼主及寵物需求，依現況地形分別設置約180坪「大犬區」和140坪「小犬區」，設有安全圍籬、雙重門出入口，還有寬廣草皮及波浪棧道等遊憩設施。

市府研議設置第2座寵物公園，編列1500萬元經費已獲議會通過，中正區長傅俊昇今天表示，經市府廣泛徵詢意見後，第2座寵物公園將設在中正區公所後方、正豐街上閒置多年的兒童遊戲場。

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傅俊昇說，寵物公園預定地位於高處，面積約1000平方公尺，相關遊戲設施先前已移除且閒置多年，受到颱風侵襲，園區內有許多樹木倒塌，施工時會一併移除，並做好水土保持設施，另為避免影響周邊居民，規劃將出入口設在正豐街。

傅俊昇表示，這處寵物公園也會規劃「大犬區」和「小犬區」，並設置波浪棧道等各式遊具，提供毛小孩盡情奔跑玩耍，且有遮陽區、休息區、洗腳台等設施，不過確切設施有待設計出爐後才會定案，預計明年上旬發包，希望能在明年下旬完工。（編輯：方沛清）1131208