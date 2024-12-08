台南衛生局調查職場霸凌 澄清未發「溫暖的話」問卷

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南衛生局某科長遭投訴涉嫌職場霸凌，衛生局啟動調查期間，有疑似內部問卷「向科長說一句溫暖的話」外流，衛生局否認發送此問卷調查，強調全案以最嚴謹態度處理中。

台南市政府衛生局今天以新聞稿回應指出，針對近日有匿名者於網路平台指控衛生局某主管涉及霸凌一事，衛生局高度重視，已立即啟動相關調查機制，內部程序正在進行中，並鄭重澄清絕無發送「向科長說一句溫暖的話」問卷調查信件，亦無媒體指稱「官官相護」情事。

衛生局表示，將以最嚴謹態度妥善處理此事件，期盼社會各界給予耐心，等待調查結果。

有匿名者4日在Dcard發文指控「全糖市」（指台南）衛生局某科長惡名昭彰，有嚴重情緒控管問題，摔東西、甩電話、咆哮，幾乎天天上演，科務會議羞辱同仁，也是家常便飯。

台南市衛生局對此組成調查委員會啟動調查機制，由副局長擔任召集人，其中外聘專家學者擔任委員逾1/ 2，並強調霸凌行為應受譴責與處置，但也要避免對未經查證，對當事人造成不必要傷害。

後續又有媒體報導指出，在調查期間疑似有一份衛生局內部問卷表單出現，以「你的一句話將是溫暖的曙光」為題，要填單者向科長表達溫暖，引發外界爭議。（編輯：陳仁華）1131208