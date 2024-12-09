3快速公車試辦不停靠高公局站 林口直達台北更快

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，往返林口和台北的936A、937A、966A快速公車23日起試辦林口端載客後不停靠高公局站，更快速直達台北市。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，近期林口通勤民眾反映早上林口往台北市的快速公車上了高速公路後，須下匝道停靠高公局站，車多更加擁擠，行進速度緩慢，各班次行車時間均大幅增加，且公車到站時空位不多。

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林詩欽說，經各路線公車載客數據分析，發現每日上午尖峰抵達高公局站常是滿載，但沒有明顯固定客滿的班次；為平衡民眾乘車需求、增加當班公車空位數，交通局協調公車業者規劃936A、937A及966A線公車23日起在林口端載客後不停靠高公局站直達台北市。

交通局表示，預期調整後，快速公車更有效率運作，可增加在高公局站搭乘主線公車乘客的座位數；三重、大都會客運將提前在車廂內、站位及網頁公告，試辦期間也會在車頭LED標示，以利乘客辨識。（編輯：張雅淨）1131209