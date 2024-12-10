台東鳳梨釋迦進入產季 風災後產量少美味不打折

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（中央社記者李先鳳台東縣10日電）台東鳳梨釋迦進入產季，今年接連遭遇數個颱風侵擾，果實有擦傷及落果等，產量大幅減少，災後在農友照料下，外觀雖不如往年漂亮，但依舊美味，品質不打折，適合當伴手禮。

農糧署東區分署今天表示，鳳梨釋迦成熟，農友自12月起開始採收直至明年4月，為推廣鳳梨釋迦產業，輔導陽光職農生產合作社於12月14、15日在卑南鄉班鳩地區的釋迦果園，舉辦「釋迦遊樂園、食農園遊會」活動，以採果體驗、果園闖關活動方式帶領民眾踏入果園探索及瞭解釋迦。

東區分署表示，部分民眾因對鳳梨釋迦陌生，常有果實偏甜的誤解或不知如何食用等困惑，此次活動由農糧署、番荔枝策略聯盟及陽光職農生產合作社等單位，共同規劃一系列適合親子同遊的果園探索闖關活動，藉由活動關卡深入瞭解鳳梨釋迦的生產、儲銷及食用等食農教育，集滿闖關印章還可兌換周邊商品與美食。

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此外，現場安排小農、美食、親子故事共讀及DIY手作攤位，伴隨著歌唱表演，兩天的活動多元豐富，老少咸宜。

東區分署說明，國產的鳳梨釋迦果實碩大、皮薄果肉扎實，口感Q彈且營養價值高，富含膳食纖維、維生素C、B1與B2等，可養顏美容、幫助腸道順暢，因具耐儲運特性，以往多以外銷為主，國內市場能見度較低。為降低外銷風險、強化產業韌性及提升農民收益，近年除持續開發國外市場，也加強國內行銷推廣、果品安全溯源認證及研發多元加工產品等措施，再搭配冷鏈物流系統，全面提升農產品品質。（編輯：謝雅竹）1131210