參山處輔導峨眉觀光產業 研發地方農特產
2024/12/10 17:47
（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）交通部觀光署參山國家風景區管理處今天表示，為提升峨眉觀光產業，輔導地方研發農特產、手工香皂等，也打造觀光產品牌「時光村」，盼行銷地方特色。
交通部觀光署參山國家風景區管理處透過文字表示，今年投入新台幣146萬，輔導峨眉鄉湖光村十二寮地區打造觀光品牌「時光村」，並從事創意手工香皂、民俗植物生活運用、空間美化設計、香氛純露的產品開發。
參山國家風景區管理處今天舉辦發表會，展現輔導當地產業成果，處長曹忠猷接受媒體聯訪說，透過協助輔導峨眉十二寮，著重職人培訓和工藝傳承，遴選願意長期接受培訓的在地青年與業者，並進行相關培訓，建立特色產業品牌形象。
他表示，為深化在地旅遊體驗，協助當地青年、業者發展特色產品，如開發香氛純露產品，受輔導業者也已陸續通過相關檢驗，未來將能正式上架。
曹忠猷指出，另峨眉環湖步道即將完工，遊客將能在此體驗美麗風光，未來也會結合地方特產，行銷觀光，打開地方知名度，成為竹縣必訪觀光旅遊景點。（編輯：張銘坤）1131210
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