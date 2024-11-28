山谷燈光節點燈 梨山賓館前雪松變身耶誕樹

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）2024山谷燈光節今天晚上點燈，梨山賓館前2棵28公尺高的雪松打造成繽紛閃亮的白雪耶誕樹，燈期將延長至2月19日，橫跨耶誕節、元旦，陪大家一起過元宵節。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，邁入第4屆的「2024山谷燈光節」，今天晚上在海拔近2000公尺高的梨山賓館前閃亮登場。參山處處長曹忠猷主持點燈儀式，耀眼的燈光在梨山賓館前逐一亮起，吸引許多遊客、梨山居民拍照攝影留念。

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曹忠猷表示，參山處近年來推動梨山觀光品牌，使得山谷燈光節首次入選觀光雙年曆國際級活動，期盼未來能引入更多國際觀光客到訪，體驗全台獨具魅力的高山旅遊。明年將在梨山辦理雲端上的婚禮，首次招募港澳新人來梨山辦婚禮，將提升更多國際友人來訪大梨山景區，讓梨山地區觀光國際化。

今年的山谷燈光節以「聖誕」為主題，梨山的雪松耶誕樹主燈及谷關造型雪屋風情，以燈光來雕飾谷關、梨山之美；燈期從11月28日起至明年的1月12日，橫跨耶誕節及元旦，梨山賓館前的2棵雪松主燈燈期延長到2月19日，陪伴共渡元宵節。（編輯：李淑華）1131128