台北馬拉松2.8萬人15日開跑 國外選手歷年最多

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）2024台北馬拉松15日開跑，台北市體育局表示，今年不僅有歷年最多4380名國際跑者，國內選手也是眾星雲集，盼激勵2.8萬名跑者跑出最佳成績，同時務必注意保暖。

台北市體育局發布新聞稿表示，2024台北馬拉松首次晉升世界田徑總會認證的金標籤（Gold Label）賽事，吸引大量跑者爭相報名，全馬組中籤率僅3成，半馬組更是在開放報名首日額滿，創下賽史最快額滿紀錄。

體育局指出，今年賽事迎來歷年最多的4380名國外選手，包含來自日本、肯亞、衣索比亞、厄利垂亞等的國際級強將，還有中國上海、山東及日本松山、靜岡等城市代表。

國內選手也不遑多讓，包含2023台北馬拉松男子組冠軍蔣介文及女子組冠軍陳逸寧、2023半馬男子組冠軍周庭印、2022半馬女子組冠軍曹純玉等好手已蓄勢待發。

體育局表示，為讓2.8萬名參賽選手盡情發揮潛能，今年首度在20公里、25公里及30公里的補給站提供能量膠，並準備鳳梨酥、洋芋薯條、仙草冰及牛軋糖等補給品，同時安排全國運動會馬拉松最年輕紀錄保持人鄭子健領軍配速團，及極地超級馬拉松名將陳彥博等嘉賓在終點線替完賽者掛牌。

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由於今年台北馬遇上冷氣團低溫挑戰，台北市體育局長王泓翔提醒所有選手，一定要注意熱身及保暖，若發現身體不適務必停下來休息，不要勉強自己，完賽及破個人最佳成績是目標，但健康及安全更是第一優先。

台北捷運公司表示，為方便選手參賽，捷運各路線15日將提早自清晨5時起陸續發車，其中板南線及文湖線當天上午6時前會縮短班距，小碧潭支線及新北投支線則維持上午6時營運，歡迎民眾多加利用綠運輸。（編輯：張銘坤）1131212