桃都發2案議會三讀通過 住都中心預計114年掛牌

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市都市發展局今天說，「住宅及都市更新中心設置自治條例」「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」獲桃園市議會三讀通過，桃園市住宅及都市更新中心可望明年第1季掛牌。

桃園市政府都市發展局發布新聞稿表示，「住宅及都市更新中心設置自治條例」部分，將把「桃園市社會住宅服務中心」更名為「桃園市住宅及都市更新中心」，屆時桃園將成為繼雙北後第3個掛牌住都中心的直轄市，並在未來導入企業化管理模式，引入民間專業人才。

都發局說，桃園住都中心短期將與住宅處、都市更新專案辦公室共同培訓都更人才、行銷都更政策及舉辦都更說明會，並協助民間公開徵選實施者，中長期則以擔任公辦都更實施者、投資都市更新事業為目標，以加速桃園都更進程。

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都發局也說，「高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋）處理自治條例」部分，因現行法規針對被認定為海砂屋案件並未有相對應處置，本次條例新訂海砂屋停止使用、拆除標準等明確規範，並給予海砂屋主自拆誘因和最高新台幣20萬元補助。

都發局表示，此次透過立法成立住都中心、授權都更服務範疇，加強海砂屋案件管理、協助加速拆除重建；後續將到各需求社區辦理說明會，讓市民更了解相關都更方案。（編輯：方沛清）1131213