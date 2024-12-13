新北土城客家特色景觀公園啟用 融入油桐花裝飾

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市土城區員和客家特色景觀公園今天啟用，客家局說，除全齡化特色共融遊戲場，在護欄壁飾也以客家代表性油桐花裝飾，告示牌有客語音標，透過意象就近接觸客家文化。

新北市土城區中央路2段的老舊員和公園，翻新為客家特色公園，今天落成啟用。

市府客家局發布新聞表示，以桐花為主題翻新公園入口意象、馬賽克拼貼牆面等；另外，告示牌、景觀牆也加入客語音標、客家造字QRcode等，展示客家族群特色。

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副市長陳純敬參加啟用典禮致詞說，土城地區設籍24萬人，客家人口占23%，為新北客家人口比例排名第2的行政區。除三峽客家文化園區，這是第1座有客家特色的景觀社區公園，展現多元族群融合氛圍。

公園內包括，客家文化特色兒童遊具區，有桐花造型攀爬架、馬賽克拼貼磚牆。客家局說，希望這些意象連結土城客家桐花祭及桐花公園特色地景，提升地區能見度。（編輯：方沛清）1131213