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新北土城客家特色景觀公園啟用 融入油桐花裝飾

2024/12/13 18:02（12/13 18:11 更新）
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新北市土城區員和客家特色景觀公園13日啟用，打造充滿客家文化特色的兒童遊具區，透過公園改造融入客家特色意象元素，讓在地居民可就近接觸到客家文化。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
新北市土城區員和客家特色景觀公園13日啟用，打造充滿客家文化特色的兒童遊具區，透過公園改造融入客家特色意象元素，讓在地居民可就近接觸到客家文化。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市土城區員和客家特色景觀公園今天啟用，客家局說，除全齡化特色共融遊戲場，在護欄壁飾也以客家代表性油桐花裝飾，告示牌有客語音標，透過意象就近接觸客家文化。

新北市土城區中央路2段的老舊員和公園，翻新為客家特色公園，今天落成啟用。

市府客家局發布新聞表示，以桐花為主題翻新公園入口意象、馬賽克拼貼牆面等；另外，告示牌、景觀牆也加入客語音標、客家造字QRcode等，展示客家族群特色。

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副市長陳純敬參加啟用典禮致詞說，土城地區設籍24萬人，客家人口占23%，為新北客家人口比例排名第2的行政區。除三峽客家文化園區，這是第1座有客家特色的景觀社區公園，展現多元族群融合氛圍。

公園內包括，客家文化特色兒童遊具區，有桐花造型攀爬架、馬賽克拼貼磚牆。客家局說，希望這些意象連結土城客家桐花祭及桐花公園特色地景，提升地區能見度。（編輯：方沛清）1131213

新北市土城區員和公園客家特色景觀營造13日正式啟用，以桐花為主題翻新公園入口意象、馬賽克拼貼牆面等，展現新北多元文化的城市意象。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
新北市土城區員和公園客家特色景觀營造13日正式啟用，以桐花為主題翻新公園入口意象、馬賽克拼貼牆面等，展現新北多元文化的城市意象。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年12月13日
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