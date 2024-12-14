高雄山茶成果展 陳其邁：六龜山茶成國際亮點

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市長陳其邁今天到六龜參加高雄山茶成果展，他表示，六龜山茶以稀有的種植面積與高品質，近年來在新發社區與茶改場努力下，逐漸成為國際茶葉舞台上的亮點。

珍貴的百年喬木型茶樹結合精緻製茶工藝，成爲高雄六龜的重要農產品牌「六龜山茶」，陳其邁今天頒發第3屆山茶評鑑獎項，並為「台灣橙茶故鄉」揭牌及山茶封存儀式。

今年成果展以「新山茶再出發」為主題，首次加入結合青茶清甜與紅茶濃厚果香的「台灣橙茶」評鑑，展現六龜領先全台的茶藝技術，吸引來賓現場品鑑六龜山茶的獨特風味。

陳其邁致詞表示，六龜山茶以稀有的種植面積與高品質，近年來在新發社區與茶改場努力下，逐漸成為國際茶葉舞台上的亮點。雖然產量有限，但憑藉極高的品質，已連續多年在日本與法國的茶葉比賽中獲獎，充分展現實力與市場高度認可。

陳其邁表示，六龜山茶是高雄最具代表性的農特產品之一，也是他贈送貴賓的指定伴手禮；如此好茶不僅適合自己品嘗，更適合與好友分享。俗語說「茶香不怕巷子深」，意即高品質的山茶必定能吸引茶客聞香而至。

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陳其邁也推薦大家冬日到六龜旅遊，享受泡湯與品茶的樂趣。他說，南橫至台東的山景路線，沿途經過梅山、桃源等著名景點，是冬季山城旅遊的絕佳選擇，大家趁假日到六龜體驗山城魅力與美麗的自然風光，感受六龜山茶的獨特韻味。

農業局說明，六龜山茶以百年喬木型茶樹為基因，結合在地獨特製茶工藝，呈現甘醇野香的非凡品質。期望透過活動深化品牌形象，吸引更多消費者與遊客認識六龜山茶的魅力，進一步帶動地方產業永續發展。（編輯：郭諭儒）1131214