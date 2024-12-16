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阿姆坪水上訓練基地下水審查權續協調 拚114年營運

2024/12/16 20:39（12/16 21:51 更新）
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桃園市阿姆坪水上訓練基地3年前完工，委外業者今年5月試營運，卻發現基地建物出現漏水、空調跳電等場館缺失，甚至划船選手無法取得下水許可使用等問題；體育局表示，預計27日舉行協調會議，持續協助相關下水及營運事宜。（桃園市政府體育局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月16日
桃園市阿姆坪水上訓練基地3年前完工，委外業者今年5月試營運，卻發現基地建物出現漏水、空調跳電等場館缺失，甚至划船選手無法取得下水許可使用等問題；體育局表示，預計27日舉行協調會議，持續協助相關下水及營運事宜。（桃園市政府體育局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年12月16日
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）阿姆坪水上訓練基地3年前完工，委外業者今年5月試營運發現場館缺失、下水審查權在北水分署等爭議，桃園體育局27日將開會協調，但業者盼望下水審查權下放體育局，爭取明年營運。

桃園市政府體育局長許彥輝今天接受媒體聯訪時表示，阿姆坪水上訓練基地當時以臨時建築物申請執照取得使用，根據臨時建築物使用方式，每5年就必須再申請一次，市府會依相關法令規定完成該做的檢測，到期後再延續、申請臨時建築物執照；他強調「這個是前朝留下來的，只能用這方式（解決）」。

阿姆坪水上運動訓練基地OT案得標廠商微風沛朵公司，晚間接受中央社記者電訪表示，公司在去年得標取得經營權，今年5月試營運，卻發現基地建物出現漏水、空調跳電等場館缺失，甚至划船選手無法取得下水許可使用等問題。

微風沛朵公司指出，經過與體育局溝通協調，場館缺失狀況雖逐漸改善，但因為水域下水許可的審查為經濟部權責，業者希望水利署北水分署能將下水許可審查權下放至桃園體育局，月底將再與市府召開協調會議，業者期望體育局可與北水分署協調下水審查權，如此才可能在明年營運。

體育局發布新聞稿表示，阿姆坪水上訓練基地，因土地分區為水域用地且無訂定建蔽率及容積率，若循都市計畫個案變更土地使用分區辦理恐費時1至2年，考量中央補助款執行時效（總經費約新台幣1億元，體育署補助約7500萬元），前任市長任內依建築法申請興建臨時建築物申請執照，並取得建管處核可使用期限，自110年10月25日至115年10月26日。

體育局指出，因基地試營運後陸續發現場館缺失，包含建物漏水、空調跳電等，體育局共辦理8次會勘與會議協調研議解決場館缺失，營造商已於9月改善漏水問題、10月改善空調跳電，12月完成改善加壓馬達跳電及熱水器水壓不穩問題。

有關廠商申請石門水庫水域使用，體育局指出，北水分署今年4月30日曾來文告知水域申請的准駁權無法委託代辦，須由北水分署辦理下水許可審查，依「石門水庫水域水面使用管理要點」規定，應以書面向北水分署申請並取得許可才可下水，相關申請使用規範已於OT契約內載明，依規定應於預定使用起始日15日前提出申請，最早得於90日前提出。

體育局也協助業者與北水分署、遊艇公會、漁民、桃園市划船與輕艇委員會完成協調共用水域。

體育局表示，與OT廠商於11月14日已完成「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地營運移轉（OT）案」協商會議，並預定12月27日再次召開協調會議，持續協助相關下水及營運事宜。（編輯：陳仁華）1131216

阿姆坪水上訓練基地3年前完工，委外業者今年5月試營運發現場館缺失、下水審查權在北水分署等爭議；桃園市政府體育局長許彥輝（圖）16日表示，基地當時以臨時建築物申請執照取得使用，市府會依法完成該做的檢測，到期後再延續、申請臨時建築物執照。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月16日
阿姆坪水上訓練基地3年前完工，委外業者今年5月試營運發現場館缺失、下水審查權在北水分署等爭議；桃園市政府體育局長許彥輝（圖）16日表示，基地當時以臨時建築物申請執照取得使用，市府會依法完成該做的檢測，到期後再延續、申請臨時建築物執照。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年12月16日
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