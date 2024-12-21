新北：國中校長涉霸凌不成立 情緒控管差記1小過

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市某國中校長遭離職代理老師指控涉霸凌。新北市教育局今天指出，經調查霸凌不成立，但這名校長因情緒控管不佳，記1支小過；校長因言詞不當已向老師致歉，並檢討改進。

新北市某國中校長今年8月間被某代理教師申訴涉不當言詞霸凌，甚至以「絕對人事權」威脅，導致這名女性代理老師身心俱疲。

三立新聞網今天報導，另有3名教師近日也控訴這名校長在前幾任學校時期常情緒失控，經常在會議中訓斥老師，下班後還瘋傳通訊軟體Line轟炸，讓老師們敢怒不敢言。

對此，教育局晚間回應中央社記者詢問表示，申訴案是8月間已離職轉到外縣市任職代理教師的案件，今天媒體報導內容所涉及的老師並未申訴。

教育局指出，8月間接獲申訴後，邀集教育行政、法律及諮商與臨床心理等專家學者調查，依訪談內容及各項證據，認定職場霸凌不成立。但這名校長言詞不當，非正向領導統御，行為應改善。調查結果，已於16日函送並通知申訴人。

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針對遭申訴的校長，教育局表示，其因情緒管控不佳讓學校聲譽與申訴人身心受損，11月底自請處分，教育局予以行政懲處小過1支。這名校長也因不當言詞已向申訴人表達歉意，並檢討改善領導溝通模式。

新北市教育局長張明文今天指出，對職場霸凌零容忍，接獲申訴絕對秉公調查，若查證屬實依法懲懲。教育局會持續關注遭申訴校長的領導方式，營造友善溝通環境。（編輯：戴光育）1131221