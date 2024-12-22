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高雄聖誕生活節單日破10萬人 日本在地美食齊聚

2024/12/22 10:51（12/22 11:16 更新）
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「2024高雄聖誕生活節」邀日本知名的地方城鎮美食大賽「B-1 Grand Prix」來台，日本14市地方美食代表齊聚高雄。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年12月22日
「2024高雄聖誕生活節」邀日本知名的地方城鎮美食大賽「B-1 Grand Prix」來台，日本14市地方美食代表齊聚高雄。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年12月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）「2024高雄聖誕生活節」今年邀日本知名的地方城鎮美食大賽「B-1 Grand Prix」首度來台，昨天於中央公園商圈舉行，日本14市地方美食代表齊聚高雄，成功吸引超過10萬民眾參與。

「2024高雄聖誕生活節」20日起在中央公園及周邊商圈舉辦系列活動。

高雄市長陳其邁表示，日本最大的美食活動「B-1 Grand Prix」將日本在地美食與人情味直送高雄，推薦市民到中央公園商圈體驗這些城市美食，未來旅遊計畫更可安排造訪日本這些魅力城市。

B-1事務局代表表示，「B-1 Grand Prix」的精神是透過推廣在地美食宣傳城市魅力，「我們很多人都是第1次到高雄這座充滿活力和魅力的城市，希望透過活動加深日本和高雄的緣份與連結」。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄耶誕市集全台最有特色，邀請日本14市地方美食代表團體，在高雄重現日本慶典歡樂現場，還有美麗的中央公園燈區。

高雄市經發局長廖泰翔說，日本美食活動到高雄舉辦，第1天市集才開賣3小時，就有攤位陸續開啟緊急備料，超乎預期，高雄人的熱情已準確透過美食應援傳達出去。民眾可把握今天最後一天市集，備量有限、完售即止。

另外，市集重頭戲是原味重現日本「B-1 Grand Prix」市集的「金筷子票選」，頒獎於下午6時30分在中央公園商圈舞台舉行，歡迎市民到場見證得獎城市美食。

經發局今天發布新聞稿說明，日本14市地方美食齊聚高雄，許多城市代表攤位首日限量餐點提前完售。系列活動將持續到23日。（編輯：唐聲揚）1131222

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