霧峰區農會組農創家超市大聯盟 擴展通路創商機

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市霧峰區農會攜手全台農會直販所，組成「農創家超市大聯盟」，串聯各地資源，拓展農產品的銷售通路，讓台灣農產走向市場，也將國際農產品引入台灣，提供消費者多元選擇。

霧峰區農會今天舉辦「霧峰區農會強化農漁會物流體系冬至市集暨農創家超市大聯盟啟動記者會」，揭幕聯盟的第一間門市霧峰店，原本霧峰區農會購物中心經改造空間，設計更加開放、明亮，為民眾提供便利且舒適的購物體驗。

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農業部司長陳俊言表示，霧峰區農會創建「農創家電商」平台，讓消費者輕鬆在線上選購農產品。平台主打「產地直銷、低運費」的優勢，商品由OK超商快速配送，縮短從農場到餐桌的距離。農創電商網羅100間以上農漁會以及80間小農及農企業開店進駐，上千件農產供民眾選購。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，未來將以「二十四節氣」為主題，持續舉辦結合農業教育與文化特色的市集活動，透過線上與線下同步推廣，讓台灣優質農產被更多人看見，走向更大的市場。（編輯：李亨山）1131222