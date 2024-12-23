台中年菜外帶市場夯 業者估銷量成長超過3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市餐飲及飯店業者迎2025年農曆蛇年春節，搶攻年菜市場，有業者推出常溫外帶年菜、冷凍宅配年菜、各式年節手工糕餅與禮盒等，開放預購訂單爆表，預估銷量成長3到5成。

米其林台菜餐廳膳馨推出「2025金蛇迎春圍爐宴」，匯集各式經典台菜料理，集團創辦人蔡馨誼表示，8月就收到客人詢問年菜資訊，因應各式需求，推出6到8人份外帶年菜及4到6人份冷凍年菜，即日起到31日前下訂冷凍年菜享早鳥優惠價，加贈小魚乾辣椒醬。

台中日月千禧酒店推出團圓餐宴多元方案，還有2.9折起住宿優惠，2025年1月25日到28日，雙人客房每晚約5.5折起、威達套房約4.2折起、千禧套房每房每晚約2.9折起、4人豪華家庭房每房每晚約4.4折起。

台中福華大飯店推出包括常溫外帶年菜、冷凍宅配年菜、各式年節手工糕餅與精品禮盒等，業者表示，才開放預購訂單量就爆表，預估業績銷量成長3到5成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

冷凍節慶宅食市場需求大增，外帶消費力轉強，福華推中式、西式與素食等年菜套組，主打4到5人手工料理，即日起開始預購，今年冷凍年菜組價格不調漲，2025年1月12日前早鳥預購77折，加贈經典年節必備甜點。

王品集團旗下品牌享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫也推熱年菜預購，2025年1月28日除夕當天現做現取，門店前30組取餐顧客再贈金蘭聯名禮盒。此外，原燒日式燒肉台中西屯家樂福店即日起推出全新日式自助吧及單、雙人套餐，即日起到2025年1月5日，台中人憑證件可享雙人85折、4人75折優惠。（編輯：李明宗）1131223