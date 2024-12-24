中一中、中二中高鐵捷運快閃 用才藝傳遞耶誕情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）中一中與二中學生今天到高鐵台中站與捷運站快閃，音樂班學生演唱歌曲，美術班學生速寫遊客動態，許多趕車民眾駐足聆聽，有民眾收到學生畫作開心直呼「最棒的耶誕禮物」。

台中第一高級中等學校美術班攜手台中第二高級中等學校音樂班，下午快閃高鐵台中站，由音樂班20名學生表演耶誕歌曲，接著中二中管弦樂團演出「月亮代表我的心」、LOVE與「望春風」等歌曲，許多趕車民眾也被樂聲吸引駐足聆聽。

美術班學生在現場速寫遊客動態、高鐵站景，使用簡易速寫工具，在事先製作好的耶誕明信片繪畫。學生手握畫筆，在紙上快速移動，一下子就完成畫作送給旅客。

成為學生畫中人的李小姐說，沒遇過有音樂又有美術的表演，這是很棒經驗，耶誕節前夕感覺特別有氣氛。

中二中校長歐靜瑜表示，藝術本來就應走入生活，透過快閃方式讓音樂與美術走入人群，讓大眾了解藝才班學生有很高藝術涵養，讓民眾未來也可藝術融入生活。

中一中校長林隆諺說，傳統藝術訓練場域多在教室，帶學生到高鐵站、捷運站等給予截然不同體驗，剛好藉平安夜與旅客分享藝術與喜悅，除對學生生活體驗有意義，也提升台中城市形象。

此外，林隆諺表示，中一中美術班與清水高級中等學校音樂班、文華高級中等學校舞蹈班跨域合作，透過不同型態藝術交流，交織出不同火花。（編輯：李明宗）1131224