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繼續僱用高齡者補助計畫 中彰投分署助321人留用

2024/12/25 11:36（12/25 12:21 更新）
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為鼓勵雇主續聘65歲以上高齡員工，勞動力發展署中彰投分署推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，114年補助申請將於113年12月31日截止，有需求的企業主可把握機會。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月25日
為鼓勵雇主續聘65歲以上高齡員工，勞動力發展署中彰投分署推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，114年補助申請將於113年12月31日截止，有需求的企業主可把握機會。（中彰投分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月25日
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）為鼓勵雇主續聘65歲以上高齡員工，勞動力發展署中彰投分署今天表示，推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，到12月中旬已協助163家企業留用321名屆齡員工。

中彰投分署說明，勞動部推動的「繼續僱用高齡者補助計畫」，針對114年申請案已放寬補助門檻，以協助企業留住人才，同時助力高齡者持續發揮所長，到12月中旬中彰投分署已協助163家企業留用321名屆齡員工，114年補助申請將於今年12月31日截止，有需求的企業主可把握機會。

中彰投分署以現年66歲的許先生為例，他在台中市1家知名粵菜餐廳工作，擁有30餘年的餐飲管理經驗，從菜單規劃到成本控制可一手包辦，更是餐廳團隊技術傳承的中流砥柱。

由於許先生面臨屆齡退休，企業靈活運用「繼續僱用高齡者補助計畫」，續聘他擔任行政總主廚，月薪高達6位數，這家餐廳的人資部門表示，支持壯世代續留，對於技術傳承和企業發展來說，是雙贏的選擇。

中彰投分署表示，勞動部「繼續僱用高齡者補助計畫」提供企業主實質支持，共同為高齡者創造穩定的職場環境，凡是企業主留用即將65歲屆齡退休的員工（民國49年出生者）達一定比例，繼續僱用達6個月以上且薪資不低原薪酬，即可申請補助。

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至於補助金額，中彰投分署指出，前6個月每月補助1萬3000元，第7至18個月每月補助1萬5000元，每人最高補助25.8萬元。

勞動部並針對114年申請案，參考各行業人力需求、高齡者留用狀況，放寬前項留任比率，中彰投分署表示，其中電力及燃氣供應業等3行業調降為20%；機械設備製造業等13個製造業、營建工程業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業等9個行業調降為25%；其餘行業則維持30%。（編輯：謝雅竹）1131225

#勞動力發展署
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