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高市幼兒園孩子受傷、食材發霉 教育局及衛生局查懲

2024/12/26 16:18
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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄仁武區幼兒園遭控虐童，家長指控孩子首日上課就受傷，且餐點無蔬菜，仙草凍還發霉，高市教育局表示依法嚴懲；衛生局稽查未發現食材發霉，但發現多項缺失。

有家長25日在社群媒體上直播，畫面中多名家長包圍幼兒園門口，直播家長說，孩子第一天上學就受傷回家，並翻出多張食材照片表示，園方煮的粥、麵沒有蔬菜，甚至連肉都少得可憐；此外仙草凍還發霉，園方僅把發霉處刮除，繼續讓孩子吃。

教育局今天透過新聞稿回應，11月接獲通報後，立即要求園所保存相關監視器畫面，並依法提送審查小組啟動調查，若調查屬實，最重可對此行為人裁罰新台幣60萬元，1至4年或終身不得在幼兒園服務，並裁處幼兒園負責人罰鍰、減招、停招、停辦或廢止設立許可。

教育局表示，此園另發生幼生間受傷情事，鑑於幼兒不具行為能力及責任能力，幼兒園處理幼兒間事件基於維護幼兒最佳利益，應採教育輔導策略，矯正幼兒間不當互動行為；已請此園釐清事情發生情形並與家長溝通，並針對幼生進行身體界線等性別教育課程。

教育局說明，針對教保服務人員資格及餐點一事，教育局已派員到園稽查，目前查核此園教保服務人員配置未符規定，依法最重能裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰。

衛生局今天也到園所廚房稽查，現場未發現逾期食品，食材也無發霉情形，但發現作業場所食用油品未離地放置、清潔用具未分區放置，食品分裝時未標示品名、效期等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依法裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

此外，衛生局也抽驗午餐及點心，共6件檢驗衛生標準與黴菌，將等待檢驗結果依法辦理。（編輯：陳仁華）1131226

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