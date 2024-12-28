加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本免稅制度改先付後退 2026年11月上路
首頁 / 地方

太魯閣畢祿羊頭縱走等3路線 114年1月3日開放

2024/12/28 13:13（12/28 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
太魯閣國家公園多條步道因0403地震、颱風受損封閉，經搶修後，民國114年1月3日將開放3條路線，其中屏風山登山口下塔次基里溪前腰繞處，有綁設黃色巡查路標，供山友辨明方向使用，呼籲山友不要離開新闢路徑。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 113年12月28日
太魯閣國家公園多條步道因0403地震、颱風受損封閉，經搶修後，民國114年1月3日將開放3條路線，其中屏風山登山口下塔次基里溪前腰繞處，有綁設黃色巡查路標，供山友辨明方向使用，呼籲山友不要離開新闢路徑。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 113年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）太魯閣國家公園多條步道因0403地震、颱風受損封閉，各路線經搶修、確認路線狀況後陸續開放，熱門路線畢祿羊頭縱走、奇萊北峰及屏風山步道等部分路段，將於民國114年1月3日開放。

畢祿羊頭縱走路線今年10月29日因颱風康芮受損封閉，經初步整修跟確認，太管處公告，明年1月3日將開放羊頭山登山口進入至羊頭山、畢祿山原路來回路段申請，820林道還沒開放，山友需注意開放路線。

奇萊北峰及奇萊東稜路線，奇萊線步道5.7公里處奇萊主、北峰叉路口，僅限右往奇萊主峰方向通行至主稜線後，可前往奇萊主峰、北峰及奇萊東稜，叉路口往北峰方向因地質不穩定，仍在評估開放可能性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏風山步道（含屏風避難山屋申請），因部分路段受損，屏風山登山口下塔次基里溪前腰繞處，太管處人員有綁設黃色巡查路標，提供山友辨明方向，呼籲山友不要離開新闢路徑，為維護自身安全。

因地震、風災接連侵襲，太魯閣國家公園多數步道仍在封閉整修中，太管處提醒民眾，步道開放情形可在官網查詢，民眾安排行程前可先確認公路、步道及景區開放狀況。（編輯：謝雅竹）1131228

#太魯閣國家公園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：