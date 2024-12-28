太魯閣畢祿羊頭縱走等3路線 114年1月3日開放

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）太魯閣國家公園多條步道因0403地震、颱風受損封閉，各路線經搶修、確認路線狀況後陸續開放，熱門路線畢祿羊頭縱走、奇萊北峰及屏風山步道等部分路段，將於民國114年1月3日開放。

畢祿羊頭縱走路線今年10月29日因颱風康芮受損封閉，經初步整修跟確認，太管處公告，明年1月3日將開放羊頭山登山口進入至羊頭山、畢祿山原路來回路段申請，820林道還沒開放，山友需注意開放路線。

奇萊北峰及奇萊東稜路線，奇萊線步道5.7公里處奇萊主、北峰叉路口，僅限右往奇萊主峰方向通行至主稜線後，可前往奇萊主峰、北峰及奇萊東稜，叉路口往北峰方向因地質不穩定，仍在評估開放可能性。

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屏風山步道（含屏風避難山屋申請），因部分路段受損，屏風山登山口下塔次基里溪前腰繞處，太管處人員有綁設黃色巡查路標，提供山友辨明方向，呼籲山友不要離開新闢路徑，為維護自身安全。

因地震、風災接連侵襲，太魯閣國家公園多數步道仍在封閉整修中，太管處提醒民眾，步道開放情形可在官網查詢，民眾安排行程前可先確認公路、步道及景區開放狀況。（編輯：謝雅竹）1131228