全國客家日 屏東縣府邀青年走讀多元推廣客語

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）今天是全國客家日，也是「還我母語運動日」；屏東縣政府邀請青年走讀佳冬鄉客家聚落，並分享以藝文表演多元推廣客語，呼籲更多人加入講客行列，共享客家文化價值。

屏東縣客家事務處長李明宗接受媒體聯訪表示，全國客家日也是「還我母語運動日」，起源於1988年還我母語運動遊行。當時客家先進有感母語客語受到打壓，在公共場所無法以母語交談，所以走上街頭，為客家文化保存盡心力、爭取講母語權益。文化沒有語言，就無法完整保存，台灣母語面臨消失危機，不管客語也好、台語也好，希望大家多說母語。

走讀活動開始前，來自屏東大學、屏東科技大學、樹德家商等校青年團體，以融入客家元素形式進行熱音、國樂、舞蹈等藝文演出，分享如何以與時俱進方式推廣客語。其中身為佳冬子弟的樹德家商表演藝術科學生張舒涵，號召同學一同演出音樂短劇，故事圍繞著1名要返鄉拜訪奶奶「阿婆」的女孩，以此喚起青年關注客家意識。

年僅17歲的張舒涵表示，從幼稚園開始就參與客家戲劇、客語歌唱等培訓，又生長在客庄，因此相當關注客家議題，也有感覺會說客語的年輕人真的很少，身為客家一份子，有必要將客家文化傳承下去。

張舒涵帶領演出的音樂短劇中，主角一直在外地工作，場景一開始設定在即將歸來火車站的列車上，搭配山狗大後生樂團的「車過歸來」，歌詞為今年逝世的客家詩人曾貴海醫師所寫，也藉此次創作紀念他。而後以油紙傘象徵女孩走進客庄、感到新奇，中間穿插女孩與阿婆的客語對話，並以流行舞象徵女孩已融入客庄。

劇情最後以女孩與阿婆道別作結，阿婆流露滿滿不捨。張舒涵說，鄉村人口流失嚴重，一聲「阿婆，我要回去工作了」，傳達出青年要回城市工作的無奈，也提醒大家，在外地工作同時，要記住祖孫情、客家情。

屏東縣政府客家事務處表示，屏東縣客家人口比例為23.1%，客家人口為18.7萬人，縣府客語推展政策以家庭、學校、社區、公部門規劃相關行動策略，透過跨局處合作及公私協力，積極促使客語使用生活化，母語家庭化、社區化，營造想說、會說、處處可以學的永續傳承環境。

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客務處指出，客家委員會自2022年起，將12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日，屏東擁有多元族群，多樣紛呈語言並存，不僅豐富屏東文化內涵，也成為屏東重要文化特色與資產，縣府將持續投入改善母語消逝或斷層危機，促進多元文化進步與發展。

客務處提及，今天走讀由客庄文化觀光解說人員，帶領青年朋友認識佳冬客庄古蹟群，古蹟景點就像活的博物館，有蕭家祖屋、詩人步道、蕭屋洋樓、張家商樓、楊氏宗祠、敬字亭、西隘門等，展現建築藝術、詩詞、客家文化、歷史共存交流。（編輯：李亨山）1131228