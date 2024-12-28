加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高捷三多商圈站商場開幕 站內廊道結合賣店空間

2024/12/28 19:18（12/28 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄捷運紅線R8三多商圈站站內全新打造的複合式商場28日正式開幕，聚集多元品牌店、個性單品店，吸引民眾目光。中央社記者林巧璉攝 113年12月28日
高雄捷運紅線R8三多商圈站站內全新打造的複合式商場28日正式開幕，聚集多元品牌店、個性單品店，吸引民眾目光。中央社記者林巧璉攝 113年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄捷運與墨凡公司再次攜手，在高捷紅線R8三多商圈站內打造「参DUO商場」複合式商場，今天正式開幕。高捷首次將站內廊道結合賣店空間，將空間最大化。

高捷今天在三多站舉辦開幕活動，空間突破既定形式的框架，透過「橘、黃、綠」色彩詮釋不同區域服務，打造地方性主題商場，以「搭個捷運就變美了！」概念，聚集多元品牌店、個性單品店，打造小資主題、輕鬆選物的複合式商場。

高捷表示，繼2022年7月高捷美麗島站「墨凡．美麗島商場」開幕，以「城市中心休憩站」為概念，打造首座高捷站內美食商圈。去年12月雙方一同開箱R11高雄車站「高雄駅一番街」商場，在新開放的樓層面積，引進ACG電玩選物與多樣化餐飲選擇。

高捷與墨凡商場今天在三多商圈站一起為商場揭幕，集結各種服務體驗，主打平價親民時尚，讓小資民眾體驗到捷運站內最便利的服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高捷公司董事長楊岳崑表示，商場供學生、小資族多元平價又時尚的購物選擇，希望為市民帶來更多創新、便捷的購物空間，讓捷運站不只是通勤的站點，更是城市生活的一部分。

高捷說明，R11高雄車站廣場完工啟用，捷運站內北側站體多了1300多坪商業空間，目前已有廠商表達高度興趣，楊岳崑也看好處未來發展願景，期待後續從R8一路串連到R11的捷運空間，升級引入各種特色店家。（編輯：郭諭儒）1131228

高雄捷運攜手墨凡公司在高捷紅線R8三多商圈站內打造複合式商場，28日正式開幕，現場邀請模特兒走秀展現「搭個捷運就變美了！」概念。中央社記者林巧璉攝 113年12月28日
高雄捷運攜手墨凡公司在高捷紅線R8三多商圈站內打造複合式商場，28日正式開幕，現場邀請模特兒走秀展現「搭個捷運就變美了！」概念。中央社記者林巧璉攝 113年12月28日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：