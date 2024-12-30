台南獲贈多功能幫浦消防車 助提高救災機動性

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府今天獲企業捐贈幫浦消防車及復康巴士各1輛，其中小型多功能幫浦消防車專為狹窄街道及地下空間設計，配備高壓細水霧並支援泡沫模式，還可深入積水路段，功能多元。

台南市長黃偉哲上午出席消防局佳里分隊舉行捐贈儀式致詞表示，所謂「工欲善其事，必先利其器」，良好設備器材非常重要，今天獲贈的幫浦消防車是全國第3輛，功能非常先進，一旦有災害發生就能派上用場，為市民生命財產安全提供最大程度保障。

黃偉哲強調，政府資源有限，但民間力量無窮，代表全體市民感謝南贏建設公司白茂裕與謝秀雲夫婦，除了捐贈幫浦消防車，還有復康巴士，能提供身障朋友交通接送服務，也期盼號召更多善心人士及企業投入社會公益。

台南市消防局長李明峯表示，台南市因老舊社區與狹窄街巷特性，面臨消防救援挑戰，這輛幫浦消防車結合移動式幫浦、水箱並配備高壓細水霧設備，專為狹窄街道及地下空間設計，能高效完成火場初期應變。

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李明峯指出，這輛幫浦消防車模組化設計靈活，具有機動性佳、高效省水又導電絕緣特點，可快速調整應對山林火災、建築火災及水域救援等多種任務，提升救災效率。

他說，這輛車還配備拖船勾、呼吸管及FORCE6救生衣等配備，可深入淹水路段、拖運船艇及載送器材等勤務，總捐贈價值逾新台幣423萬元，台南市整體救災量能在車輛加入後救災更如虎添翼。（編輯：孫承武）1131230