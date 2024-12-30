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台中蜜糖公園啟用 綠意新地標展現糖廠人文歷史

2024/12/30 13:00（12/30 13:11 更新）
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台中市東區「蜜糖公園」30日完工啟用，園區保留糖廠遺構、湧泉意象及多棵大樹，盼成為東區綠意新地標。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月30日
台中市東區「蜜糖公園」30日完工啟用，園區保留糖廠遺構、湧泉意象及多棵大樹，盼成為東區綠意新地標。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月30日
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市東區「蜜糖公園」今天完工啟用，園區保留糖廠遺構與湧泉意象、多棵大樹，市長盧秀燕表示，盼藉由跨年齡層的設施與自然人文歷史，成為東區綠意新地標。

台中市政府今天舉行公園完工啟用典禮，盧秀燕在典禮中感謝市議會的支持，雖然場地是向台糖租地，建設所需經費新台幣2500萬元還是需要獲得市議會審查通過才能完工啟用。

盧秀燕指出，市府建設局的美樂地計畫，不但建造新公園，還修復了舊公園，更打造許多特色主題，包括南屯黎新公園、太平馬卡龍公園及北區豬事圓滿公園等，台中有200多座公園，歡迎民眾過年來玩。

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建設局長陳大田說明，蜜糖公園特別保留了多棵大樹，維持原有的微氣候調節功能，展現對大樹保護文化的重視；公園設計也考量全齡友善性，建立了無障礙步道和多功能體健區，鼓勵各年齡層使用者進行腦部及肌肉運動；還結合水池及水霧等多變的景觀，感官體驗豐富，也延伸了在地泉源早期水源豐沛的「湧泉」意象。

建設局說明，蜜糖公園總面積達3302平方公尺，其中高達87%土地為台糖所有，在建設局積極與各方協調下，順利取得闢建，改善經費為2500萬元，今年10月完工。（編輯：唐聲揚）1131230

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