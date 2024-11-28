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台中鰲峰山谷溜遊戲場 打造全台最多溜滑梯

2024/11/28 16:45
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市建設局在清水區鰲峰山公園打造「谷溜遊戲場」，設有高度達8公尺的4層大樹遊戲塔，規劃「全國最多溜滑梯」的設施，共計34道不同溜滑梯，還有互動式音效排笛滑梯區。

台中市建設局投入新台幣7600萬元在鰲峰山公園，打造全新「谷溜遊戲場」，今天舉辦開工祈福典禮。建設局長陳大田指出，谷溜遊戲場的設計以「五感與挑戰、永續環境、友善全齡化」3大亮點為主軸，結合「台中美樂地計畫」打造主題式共融遊戲場。

遊戲場內設有高度達8公尺的4層大樹遊戲塔，並規劃「全國最多溜滑梯」的設施，共計34道不同溜滑梯，甚至還有互動式音效排笛滑梯區，讓小朋友盡情探索與玩耍。

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議長張清照表示，市府打造溜滑梯數量最多的「谷溜遊戲場」，相信可以帶動海線地方觀光；副議長顏莉敏指出，谷溜遊戲場不只是全齡化的公園，還是能增加親子感情的公園。

陳大田說明，鰲峰山公園占地達30公頃，谷溜遊戲場位於陽光草坪，工程面積3500平方公尺，投入經費為7600萬元，預計115年1月完工，施作內容包含主題遊戲塔等34道各式溜滑梯、共融沙坑、高架歷史棧道等。以通用設計打造友善無礙的通道及遊具，整合既有的體健區，符合市民對公園建設的期待。（編輯：謝雅竹）1131128

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