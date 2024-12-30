台東地王 正氣路與光明路角地蟬聯

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（中央社記者李先鳳台東縣30日電）台東縣民國114年公告土地現值，全縣平均調幅為1.65%，最高為位於台東市正氣路與光明路的角地，地價與113年相同，為每平方公尺新台幣20萬4500元。

台東縣政府今天發布訊息表示，114年公告土地現值調整作業，依據平均地權條例第46條規定，經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，今年全縣公告土地現值平均調幅為1.65%。

最高公告土地現值位於台東市正氣路與光明路角地，地價與113年同為每平方公尺20萬4500元，最低區段地價則以延平鄉鸞山段下野部落西側臨溪的土地，每平方公尺36元，評議結果依規定編製土地現值表將於114年1月1日公告。

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縣府地政處指出，為使台東縣各鄉鎮市間及鄰縣地價平衡合理，縣府召集花蓮縣及縣內各地政事務所就各所轄區毗鄰鄉鎮區段辦理地價平衡協調會，另外，各地政事務所地價人員也參加屏東縣政府及高雄市政府分別與台東縣政府辦理的毗鄰地價平衡協調會，經與各毗鄰縣市相互平衡協調後，毗鄰區段地價差異不大，皆於容許合理範圍內。

地政處說明，近年縣內各項重大公共工程，如花東鐵路雙軌計畫、台九線拓寬工程持續推動建設，以及舉辦多元產業行銷活動、推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加。因此，在交通便捷度提升及生活環境改善下，也牽動房地交易行情。然受近年政府推行相關稅制、中央銀行升息及貸款成數調整等政策影響。整體而言，交易量趨緩，但地價呈現微幅上漲趨勢。（編輯：李淑華）1131230