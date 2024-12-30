嘉市建國二村市地重劃主幹道通車 緩解市民不便

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程主幹道新生路今天通車，免除民眾繞道行駛不便；市長黃敏惠表示，打造當地為「嘉義信義新興商業區」，向前邁出一大步。

黃敏惠今天偕同市議會議員、市府團隊及施工團隊參加新生路的通車祈福儀式，並聆聽施工進度報告。

黃敏惠致詞表示，建國二村、復興新村過去是屬於空軍與陸軍，自民國94年建國二村與復興新村完成搬遷後，承載無數人的共同生活記憶與嘉義市的發展歷史，也是東區城市發展的重要區域。

黃敏惠指出，市府從都市更新到市地重劃，歷經層層挑戰，於110年正式啟動市地重劃工程，市府主導公共建設，規劃雨水及污水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等基礎建設，還包含眷村博物館、公園及停車場等公共設施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，經市地重劃配地後，未來國防部、市府採取公開標售方式吸引投資團隊進駐，將成為重要的發展潛力，以永續發展為目標，打造「嘉義信義新興商業區」，成為鄰近產業園區的生活圈，更為經濟與文化發展注入活力。

她表示，新生路封路施工1年多，於今天正式通車，緩解當地交通壓力；通車後，市府將持續推進民國路、民族路及朝陽街等周邊道路改善工程，整體計畫預計於明年5月完成。（編輯：陳清芳）1131230