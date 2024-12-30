加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
濟州航空179死關鍵時序一覽 為何沒放起落架等疑點待查
首頁 / 地方

嘉市建國二村市地重劃主幹道通車 緩解市民不便

2024/12/30 14:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程主幹道新生路今天通車，免除民眾繞道行駛不便；市長黃敏惠表示，打造當地為「嘉義信義新興商業區」，向前邁出一大步。

黃敏惠今天偕同市議會議員、市府團隊及施工團隊參加新生路的通車祈福儀式，並聆聽施工進度報告。

黃敏惠致詞表示，建國二村、復興新村過去是屬於空軍與陸軍，自民國94年建國二村與復興新村完成搬遷後，承載無數人的共同生活記憶與嘉義市的發展歷史，也是東區城市發展的重要區域。

黃敏惠指出，市府從都市更新到市地重劃，歷經層層挑戰，於110年正式啟動市地重劃工程，市府主導公共建設，規劃雨水及污水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等基礎建設，還包含眷村博物館、公園及停車場等公共設施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她說，經市地重劃配地後，未來國防部、市府採取公開標售方式吸引投資團隊進駐，將成為重要的發展潛力，以永續發展為目標，打造「嘉義信義新興商業區」，成為鄰近產業園區的生活圈，更為經濟與文化發展注入活力。

她表示，新生路封路施工1年多，於今天正式通車，緩解當地交通壓力；通車後，市府將持續推進民國路、民族路及朝陽街等周邊道路改善工程，整體計畫預計於明年5月完成。（編輯：陳清芳）1131230

黃敏惠
施政6週年 黃敏惠蓄積「再造」能量嘉義市邁向永續諸羅山盃少棒賽開打 黃敏惠頒12強賽岳東華70萬獎金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：