加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／大安森林公園播映「愛情萬歲」 楊貴媚蔡明亮伴影迷邊哭邊跨年
首頁 / 地方

台南元旦升旗 黃偉哲盼延續台南400再創新紀元

2025/1/1 09:35（1/1 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（左4）1日上午出席在台南市政府西拉雅廣場舉辦的元旦升旗典禮，盼2025年延續台南400精神，讓台南被世界看見。中央社記者楊思瑞攝 114年1月1日
台南市長黃偉哲（左4）1日上午出席在台南市政府西拉雅廣場舉辦的元旦升旗典禮，盼2025年延續台南400精神，讓台南被世界看見。中央社記者楊思瑞攝 114年1月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府今天上午在永華市政中心舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲致詞表示，今年台南市社會住宅開始有市民進住，4月還有全中運在台南舉辦，將延續台南400精神再創新紀元。

台南市政府114年元旦升旗典禮上午在永華市政中心西拉雅廣場舉行，黃偉哲率領市府一級主管出席，市議會多名議員到場，還有不少民眾全家人一起參加，市府安排鼓樂團體鳳天神鼓的戰鼓表演開場，盼以磅礡氣勢為新的一年帶來朝氣與活力。

黃偉哲致詞表示，大家一起經歷2024年台南400這難忘一年，重新擦亮文化古都招牌，從年初的台灣燈會在台南、新營波光節、月津港燈節、南瀛民俗藝術節、文博會、台灣設計展等多項活動，讓台南被世界看見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，面對2025年全新挑戰，將有更多建設、更豐富活動，為市民打造更美好生活，包括國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心、社會住宅將完工讓市民進住、更多特色公園以及將在4月舉辦的全國中等學校運動會等。

黃偉哲表示，期盼在市政建設及彰顯台南文化底蘊方面，對市民服務的品質與提升，都有更多、更好的進步，讓台南不只是六都之一，更能成為深具國際競爭力的城市，開創新紀元。（編輯：李亨山）1140101

#台南市政府
#黃偉哲
#台南市
#國家聯合典藏中心
#台南400
#台灣設計展
#元旦升旗
黃偉哲
漫畫家魚夫傳去世 黃偉哲：不捨難過、將助處理後事台南溪北兩燈節將開展 黃偉哲盼加強行銷
台灣設計展
南市府、台灣外國記者會交流 黃偉哲盼多理解台南彰化台版必比登巡禮北市 蔣萬安王惠美共邀嚐鮮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：