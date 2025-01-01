元旦升旗典禮 陳其邁：高雄進入大投資大發展時代

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（中央社記者張已亷高雄1日電）高雄市府今天舉辦民國114年元旦升旗典禮，由生命鬥士秦良丰領唱國歌，為新年祈福；市長陳其邁表示，高雄今年將進入大投資、大發展時代，盼加速城市整體數位及淨零轉型。

為迎接蛇年到來，高雄市議會與高雄市政府今天上午在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國114年元旦升旗典禮」，今年以「未來高雄，無限共創」為主題，典禮由議長康裕成及陳其邁帶領府會團隊與民眾一起升旗，並由生命鬥士秦良丰及四維國小合唱團擔任國歌領唱，為新年祈福。

陳其邁表示，高雄去年雖面臨4個颱風侵襲，對交通、農漁產造成損害，但高雄沒有被困難擊倒，「我們都是勇敢的高雄囡仔」，去年交出亮麗成績單並在各項城市競爭力評比獲得佳績；展望新的一年，希望高雄國泰民安、風調雨順，市民心想事成、順利平安。

陳其邁指出，高雄正面臨轉型關鍵期，今年將進入大投資、大發展時代，希望加速城市整體數位及淨零轉型，加快高雄進步。

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康裕成表示，今年度審預算時，看到市府已編列碳預算，邁入淨零碳排時代；在交通建設方面，看到軌道建設持續進展、高鐵進入高雄火車站規畫，為市民帶來更便捷交通體驗。

傘兵秦良丰下士民國107年跳傘墜地重傷，奇蹟存活，他對今天獲邀擔任國歌領唱感到榮譽與榮耀，他說，唱歌有點緊張，但能藉此機會鼓勵傷友、病友或遇到困難的人，激勵大家克服困難，深感榮幸；另外，自身平衡感、力量與體力都有增強，希望新年能達成自行上下床及站立等目標，會更加努力復健。（編輯：陳仁華）1140101