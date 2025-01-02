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颱風及關稅提高影響 台東鳳梨釋迦銷中國明顯減少

2025/1/2 10:53（1/2 11:21 更新）
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台東鳳梨釋迦受113年颱風及中國關稅提高影響，外銷中國明顯減少。中央社記者盧太城台東攝 114年1月2日
台東鳳梨釋迦受113年颱風及中國關稅提高影響，外銷中國明顯減少。中央社記者盧太城台東攝 114年1月2日
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東鳳梨釋迦受去年颱風及中國關稅提高影響，外銷中國明顯減少；台東縣政府表示，受颱風影響，釋迦產量減少5成，但也有好消息，中國通過新註冊3家包裝廠及1367筆果園。

中國於民國110年以檢出蟲害暫停釋迦進口，直到112年才恢復進口，雖然恢復進口，但至今未恢復當年銷售中國市場的榮景；根據農民粗估，從去年12月鳳梨釋迦開始量產外銷至今，銷往中國市場僅有1000多噸，僅為過去1成左右。

台東縣政府農業處表示，銷售中國的鳳梨釋迦減少，主要原因是受到連2年颱風影響，今年預估產量只有8000多噸，與正常收成的1萬多噸差很多，粗估今年減產約5成；加上沒有被颱風打落的果實，表皮擦傷，也無法外銷，因此銷往中國量減少。

台東地區農會理事長楊招信表示，中國提高進口關稅20%，也會影響貿易商考慮成本問題，如果成本增加，業者當然會考慮在國內行銷。

楊招信指出，現在農會為開拓鳳梨釋迦加工應用，降低農民損失，推廣做成鳳梨釋迦果醬、冰淇淋、軟糖、果醋等各種加工食品，食品業者認為很有發展潛力。

台東縣政府表示，雖然今年受到颱風影響產量減少，不過也有好消息，中國通過新註冊台東3家包裝廠及1367筆果園，截至目前，台東計有40家包裝廠及2655筆果園，於產季時可順利外銷中國。（編輯：陳仁華）1140102

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台東鳳梨釋迦開拓更多商機 開發多款加工品台東9農會總幹事選舉 成功、東河出現挑戰者
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