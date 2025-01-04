阿里山耆老百歲生日 子再捐救護車守護鄉親健康

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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）阿里山耆老陳清祥百歲生日，其子阿里山飯店業者陳昆茂今天再度捐贈嘉義縣政府救護車守護鄉親健康，並在嘉義市耐斯王子飯店辦壽宴，讓陳清祥散居世界各地子孫一起祝壽。

陳昆茂發布新聞稿指出，父親陳清祥百歲生日，特地公益捐贈嘉義縣政府一輛新穎的救護車，今天在耐斯王子飯店前舉行捐贈儀式，由嘉義縣衛生局長趙紋華代表受贈並致贈感謝狀，這輛救護車將有助於阿里山緊急醫療救護，強化重症患者處置時效。

陳昆茂指出，衛生局整合嘉義縣市及台南奇美共7家醫院醫護人員，輪流進駐阿里山森林遊樂區內的香林衛生室，並配置救護車提供全年無休的醫療服務，原救護車也是由自己於10年前父母親90大壽時捐贈，今天再次捐贈1輛全新救護車，繼續守護當地民眾與遊客生命安全與健康。

據林業署嘉義分署發表的阿里山人的記憶故事中，曾訪談陳清祥，他於民國15年出生在阿里山，陳清祥16歲在阿里山開始工作生涯，後來進入政府單位擔任檢尺助理，工作內容包含量木材、計算材積並做紀錄。

從陳清祥的回憶中，阿里山林業的輝煌歷史彷彿活生生地重現於眼前，其一生見證了阿里山林業文化的發展與變遷，這些過往足跡即是每一名林業工作者的縮影。

一輩子幾乎都奉獻給阿里山的陳清祥，近幾年投入素描，描繪百年阿里山深厚的林業與自然，去年1月間更在嘉義文化中心舉辦「世紀風華－阿里山陳清祥百年足跡個展」。（編輯：謝雅竹）1140104