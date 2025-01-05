人行道導盲磚遭指恐成陷阱 中市府：設計符合規範

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）民進黨台中市議員陳俞融接獲陳情，指台中市人行道導盲磚未能發揮引導功能，反而造成視障者行走的陷阱。市府今天表示，依相關規定設置導盲設施，將加強宣導設計緣由與功能。

陳俞融說，導盲磚分為警示型及引導型兩種，其中警示型導盲磚主要用於提醒視障者注意路口或危險，具有停止警告的作用，而引導型導盲磚則是指引行進方向。

陳俞融經實地會勘及接獲多名視障朋友向服務處陳情後發現，許多路口的警示型導盲磚設置方式易造成混淆，視障者誤以為是引導型導盲磚而跟隨前進，結果不是踩進公園花圃，就是撞上騎樓梁柱，形同「陷阱」。

陳俞融要求市府應立即啟動全面清查作業，檢視現有導盲磚的設置情況，特別是容易造成混淆或危險的地點，必須優先改善。

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建設局表示，過去設置於人行道上的「引導型」導盲設施為條狀磚，指引視障朋友行進方向，但由於容易造成輪椅族行進不便，內政部2018年已修法，導盲磚不再列入人行道「標配」，市府也改在十字路口設「警示帶」與「定位帶」，屬於「點狀」設計，藉此達到警示與定位的作用。

建設局指出，市府辦理人行道導盲磚設置，均依照國土管理署頒布「市區道路及附屬工程設計規範」及「市區道路人行道路口導盲設施設計指南」辦理，並於設計階段邀請專家學者協助審查設計圖說，依相關規定設置導盲設施，後續將加強宣導設計緣由與功能，打造友善無障礙城市。（編輯：李淑華）1140105