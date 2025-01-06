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「2025高雄過好年」30商圈參與 三鳳中街11日打頭陣

2025/1/6 14:17
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄商圈「2025高雄過好年」系列活動即將展開，包括三鳳中街、新堀江、美濃、六龜、鹽埕等30個商圈參與，各商圈精心策劃年節活動，1月11日由三鳳中街率先登場。

高雄商圈春節系列活動「2025高雄過好年」將登場，高雄市政府經發局今天攜手大高雄市觀光商圈總會及全市30個商圈，宣布活動正式開跑。

三鳳中街商圈理事長伍進昌說，三鳳中街近日已出現購買人潮，今年除干貝、堅果約漲價1成，其他年貨商品價格持穩；高雄過好年首場活動，將於1月11日在三鳳中街率先登場，當天也將發放市府蛇年小紅包。

經發局長廖泰翔表示，商圈是高雄商業發展重要指標，市府今年也將持續與商圈共同打拚，並致力提升電子支付普及率，讓各大商圈成為數位支付示範點，三鳳中街等商圈也會展開硬體升級等工程。

經發局指出，「2025高雄過好年」包括三鳳中街、新堀江、美濃、六龜、鹽埕等30個商圈參與，各商圈精心策劃年節活動，不僅有特色商品、創意伴手禮與道地美食，還可領取市府「蛇年小紅包」。

東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵說，東高雄是春節走春最佳選擇，邀請市民與遊客於春節期間前往東高雄，深入體驗高雄山城人文風光與自然魅力。

經發局表示，「2025高雄過好年」有春聯拓印、DIY手作、舞台表演及年貨市集等活動，不僅能採買高品質年貨，還能參與手作互動，詳細資訊可至各商圈臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳仁華）1140106

廖泰翔
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