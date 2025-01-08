侯友宜挺修警察人員人事條例 盼引優秀人才入公門

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）立法院會三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，新北市長侯友宜今天對此表示，也盼一併修正公務人員退撫條例，藉此鼓勵更優秀人才投入公務體系，利於國家建設與安全更進步。

立法院會7日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，侯友宜今天主持市政會議時表示，新北有8000名警察，2600名消防員，他詢問警消首長對修正條例的意見。

市警局長廖訓誠說，正在觀察是否會引起退休潮，但詢問警察人事單位瞭解，所得替代率80%是逐年增加，現況對已退休人員較有利，也會對現職人員加強溝通與說明。

消防局長陳崇岳說，從退休員額與人力補充2個面向來觀察修法影響；目前外勤59歲、內勤65歲退休，2023年中央對消防員的勤休制度有限制，現階段對退休人力的衝擊不大。

陳崇岳說，若消防署招生順利，預估近2、3年內，新北市每年將進用200名至300名消防人力，屆時消防員服務勤務負擔將減輕。

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侯友宜說，警察守護市民安全，勤務制度與危險性、壓力與其他公務員不一樣，希望政府要多照顧退休員警，也以正向循環心態看待修正公務人員退撫條例。

侯友宜接受聯訪說，公職人員報考名額比缺額少，希望透過修改退撫條例吸引更優秀、更有能力、品質高、有效率、不浪費公帑的人從事公職，國家也因優秀人員發揮所長，讓建設及安全能更好。（編輯：張銘坤）1140108