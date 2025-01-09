台南和順轉運站1/15試營運 將成安南區新地標

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市安南區和順轉運站將於15日起試營運，除了多條市區公車進駐，並規劃商場空間，可提供交通、生活、觀光等多面向功能，成為安南區新地標。

台南市交通局長王銘德告訴中央社記者，「和順轉運站」主體工程於去年底完工，交通局已安排客運車輛實際駛入測試完成，並安排在正式啟用前進行試營運，盼將軟硬體設施與服務調整到位。

王銘德表示，和順轉運站基地面積近1公頃，為地上3層鋼構與鋼筋混凝土構造複合型建築，外觀融入「安南十六寮」在地意象，屋頂大鋼棚造型獨特，採簡潔、現代設計手法，符合環保及綠能，更曾獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類：卓越獎」，成為附近區域新地標。

他說，和順轉運站內規劃12席大客車月台，可提供市區公車、幹支線公車、厝邊公車轉乘接駁，也可配合鄰近亞太國際棒球訓練中心、國立台灣歷史博物館等單位賽事或活動需求，提供接駁所需候車和轉運空間。

王銘德指出，轉運站另規劃汽車38席及機車78席停車格位、計程車排班區、電動車充電站、及自行車停放區等，民眾轉乘或接送親友都很便利。

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王銘德提到，和順轉運站已完成委外招商，將由府城汽車客運公司營運管理，站內規劃近200坪商業空間，適合便利商店、咖啡、餐飲等行業進駐，除可提供轉乘旅客必要服務，亦可提供景點遊客和周邊居民消費飲食需求，成為新興用餐逛街好去處。

王銘德指出，試營運期間，除了讓客運業者瞭解動線，確保各項設施運作正常，交通局也將持續蒐集民眾意見，並加強站內人員熟悉各項設備運作，盼在正式啟用時提供完善服務。（編輯：郭諭儒）1140109