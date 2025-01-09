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10萬餘粉色花草迎春 點綴北市古亭河濱公園

2025/1/9 12:58（1/9 13:21 更新）
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台北市政府工務局水利工程處指出，農曆春節將屆，古亭河濱公園內的籃球場附近已設置10萬餘盆粉、白色系花草，以及拍照亮點的大型船型瞭望台。（台北市水利處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月9日
台北市政府工務局水利工程處指出，農曆春節將屆，古亭河濱公園內的籃球場附近已設置10萬餘盆粉、白色系花草，以及拍照亮點的大型船型瞭望台。（台北市水利處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月9日
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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市工務局今天表示，提供農曆過年前賞花景點，如古亭河濱公園的籃球場附近，已設10萬餘盆粉色系花草，賞花期估至2月下旬；北投三層崎公園花海活動將於1月17日開幕。

台北市工務局水利工程處以資料指出，農曆春節將屆，提供民眾在過年前可參訪大型花海景點，古亭河濱公園內的籃球場附近已設置10萬餘盆包含粉、淺紫、白色系的草花，及拍照亮點的大型船型瞭望台。

水利處表示，此次花海景點選用粉色系草花鋪排波浪形狀，如同替河濱公園鋪上粉色地毯，並以鮮豔明亮的黃色系火焰雞冠花作為類似金色波浪，貫穿花田。

此外，花海中央設置大型的船型眺望台，民眾登上後就能看到花海全景，且有絕佳拍照角度。活動內容及花況等資訊，可上網搜尋「台北市河濱賞花地圖」或「台北河濱花海」。

台北市工務局也宣布，「2025三層崎花海」展覽活動1月17日盛大開幕，這次花展透過層疊起伏、宛如浪濤的山坡地形當靈感，並結合壯麗花海景觀，再以彩色浪花海為主題布置三層崎公園，且搭配一系列精彩活動。

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工務局指出，坐落於北投大屯山系下的三層崎公園有「台版富良野」稱號，是融合文化與生態、歷史與創新的地點。今年花展亮點包含以三層崎地名為靈感，融合海浪造型，打造大型的木製打卡裝置祈願架，一旁有花朵形狀的祈願小花卡，民眾可在卡片寫下心願後掛置。

工務局表示，三層崎花海花展期至3月31日止，活動詳情可參考「花in台北」官方網站內的三層崎花海頁面。（編輯：方沛清）1140109

#台北市工務局水利工程處
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