加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電去年第4季優於預期 全年營收創新高增33.9%
首頁 / 地方

澎湖永續共榮觀光發展論壇 讓世界看見島嶼之美

2025/1/10 12:11（1/10 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖永續共榮觀光發展論壇10日在澎湖遊客中心舉行，交通部觀光署長周永暉（前中）、副署長周廷彰（前左2）、澎湖縣副縣長林皆興（前右2）、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲（前左1）、澎湖國家風景區管理處處長洪志光（前右1）出席。中央社 114年1月10日
澎湖永續共榮觀光發展論壇10日在澎湖遊客中心舉行，交通部觀光署長周永暉（前中）、副署長周廷彰（前左2）、澎湖縣副縣長林皆興（前右2）、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲（前左1）、澎湖國家風景區管理處處長洪志光（前右1）出席。中央社 114年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣10日電）澎湖永續共榮觀光發展論壇今天起一連2天在澎湖遊客中心舉行，交通部觀光署長周永暉表示，澎湖是世界最美麗海灣之一，盼透過論壇討論未來觀光發展的策略與方向，讓世界看見島嶼之美。

周永暉、副署長周廷彰、澎湖副縣長林皆興、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、澎管處長洪志光、澎湖觀光圈理事長蔡萬生與來自國內外的產官學界等近100人與會，2天論壇中將發表20篇專業觀點與實務經驗分享，12日還將實地前往澎湖南寮社區、菓葉灰窯等導覽和古棗味及肪片龜等體驗。

周永暉表示，論壇是計畫澎湖未來10年的觀光發展，非常重要，與縣府和海洋國家公園管理處討論未來澎湖的觀光發展的策略與方向，也期盼與會的學者專家都能提出開創性的做法、策略與思維，提供政策規劃參考，觀光署諮詢委員也會滾動式檢討，為澎湖未來觀光發展找出方向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周永暉指出，澎湖屬於離島，但離島中還有離離島，澎湖真正的美，是坐著船從海上看看澎湖美麗的島嶼，澎湖是世界最美麗海灣組織25個國家會員之一，曾在2018年舉辦過組織年會，盼讓世界看見澎湖之美。

澎管處表示，澎湖永續共榮觀光發展論，聚焦於「友善旅運」、「景區治理」、「島嶼魅力」與「觀光品牌」四大主題，探究如何透過智慧交通提升旅遊體驗，以永續為核心實現景區治理與地方共榮，同時分析澎湖如何發揮其資源豐沛的優勢，打造一個友善、便利與共好的觀光旅遊品牌，與地方共同實現永續共榮的目標。（編輯：郭諭儒）1140110

#周廷彰
#林皆興
#陳慧玲
#觀光署
#周永暉
#洪志光
#澎湖縣
#澎管處長
周永暉
觀光署：國旅補助花蓮今年不再實施 未來遇天災才啟動113年來台旅客 觀光署：落在785萬到787萬人次間
周廷彰
觀光署推5支國際宣傳影片 29日上線展現台灣之美
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：