澎湖永續共榮觀光發展論壇 讓世界看見島嶼之美

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（中央社澎湖縣10日電）澎湖永續共榮觀光發展論壇今天起一連2天在澎湖遊客中心舉行，交通部觀光署長周永暉表示，澎湖是世界最美麗海灣之一，盼透過論壇討論未來觀光發展的策略與方向，讓世界看見島嶼之美。

周永暉、副署長周廷彰、澎湖副縣長林皆興、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、澎管處長洪志光、澎湖觀光圈理事長蔡萬生與來自國內外的產官學界等近100人與會，2天論壇中將發表20篇專業觀點與實務經驗分享，12日還將實地前往澎湖南寮社區、菓葉灰窯等導覽和古棗味及肪片龜等體驗。

周永暉表示，論壇是計畫澎湖未來10年的觀光發展，非常重要，與縣府和海洋國家公園管理處討論未來澎湖的觀光發展的策略與方向，也期盼與會的學者專家都能提出開創性的做法、策略與思維，提供政策規劃參考，觀光署諮詢委員也會滾動式檢討，為澎湖未來觀光發展找出方向。

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周永暉指出，澎湖屬於離島，但離島中還有離離島，澎湖真正的美，是坐著船從海上看看澎湖美麗的島嶼，澎湖是世界最美麗海灣組織25個國家會員之一，曾在2018年舉辦過組織年會，盼讓世界看見澎湖之美。

澎管處表示，澎湖永續共榮觀光發展論，聚焦於「友善旅運」、「景區治理」、「島嶼魅力」與「觀光品牌」四大主題，探究如何透過智慧交通提升旅遊體驗，以永續為核心實現景區治理與地方共榮，同時分析澎湖如何發揮其資源豐沛的優勢，打造一個友善、便利與共好的觀光旅遊品牌，與地方共同實現永續共榮的目標。（編輯：郭諭儒）1140110