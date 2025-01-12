東彰道路南延段全線通車 田中二水生活圈更緊密

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（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）東彰道路南延段今天全線通車，起點田中鎮斗中路、終點二水鄉民生路，長度約7.56公里，有效負擔高鐵彰化站南側與雲林、南投交界鄉鎮聯外運輸，也讓田中、二水生活圈更緊密。

彰化縣政府今天舉行「東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路段拓寬工程」通車典禮，起點從田中鎮斗中路與東彰南路四段路口到二水鄉民生路，縣長王惠美表示，東彰南延段通車讓交通更方便，道路全長7.56公里、寬度20公尺，總經費約新台幣12億元。

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王惠美致詞指出，東彰道路是全縣首條臨八卦山脈興建的東縱向道路，總長度約28.2公里，總經費約88億元，南延段道路闢建過程避免與民爭地，徵收儘量避開民宅，主要利用公有土地，並在道路下方設滯洪箱涵改善排水系統，也利用剩餘土石方建設河堤邊坡。

王惠美說，東彰南延段為紓解田中市區、工業區及高鐵特定區往來車輛，於民國111年8月分段竣工，先行開放斗中路至中州路瓶頸路段；這次南延段全線通車，往南去雲林、往北去台中、南投或通往台74線、台76線更暢通，打通彰化東縱向讓南來北往更便利。（編輯：陳仁華）1140112