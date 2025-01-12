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議員批老人受虐比例高 中市府指與全國趨勢一致

2025/1/12 16:50
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（中央社記者蘇木春台中12日電）議員質疑，中市老人受虐通報案件比例高居六都第2，市府應建立完善心理諮商轉介機制。台中市府今天指出，比例增加是因強化宣導受虐問題而提高通報，與全國統計逐年上升一致。

民進黨台中市議員陳俞融今天發布新聞稿表示，台中市目前65歲以上人口逐年上升，台灣也預估將在2025年邁入超高齡社會，顯示老人照顧的重要性。

陳俞融指出，據統計資料顯示，台中市老年人口居六都第4，但受虐通報案件比例卻高居六都第2，且老人受虐案件不減反增，從民國111年2277件攀升至112年2620件，增幅達1成5。

她表示，從通報數據來看，台中市老人受虐類型中，身心虐待占比高達95%以上，其中最令人意外的是精神暴力的比例與肢體暴力不相上下，顯示許多長輩正承受著無形的精神壓力。

針對台中市府現階段的做法，陳俞融質疑，社會局在113年1至11月老人受虐立案案件中，目前約9成3採取「安全維護」處遇方式，這樣的處遇方式或許能防止立即性肢體傷害，但對於長期精神虐待，效果恐怕相當有限，應重新檢討現行防治機制，提升社工人員對精神虐待敏感度，並建立更完善的心理諮商轉介機制。

對此，台中市府今天透過文字稿表示，以往老人相關通報率黑數過高，原因在於老人隱忍不報、一般民眾對於老人保護瞭解不夠、老人受虐徵兆易與老人疾病症狀混淆、專業人員對於老人受虐的敏感度不足等。

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台中市社會局指出，台中市府積極投入老人保護防治工作，並深入社區鄰里進行老人保護工作防治教育訓練及宣導，老人受虐通報案件數增加，與全國統計逐年上升一致。

針對台中市老人受虐通報案件比例居六都第2，台中市社會局表示，主因市府強化宣導及市民更為重視老人受虐，協助通報，讓長輩可以得到即時通報協助。（編輯：戴光育）1140112

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