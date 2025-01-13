台南眷村年貨大街接力登場 結合展演推在地文化

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府將在農曆年前連辦2場次南區眷村年貨大街活動，除眷村傳統小吃及手工年貨等攤位，並結合在地學校及藝文團隊規劃展演，讓民眾感受濃厚眷村文化風情。

台南市政府今天在南區南都里活動中心舉辦南區眷村年貨大街宣傳記者會，市長黃偉哲致詞表示，眷村文化不僅是台南歷史文化重要一環，更是台灣社會多元文化融合縮影，藉這次年貨大街與文化季串聯，盼透過豐富活動與精心設計，延續眷村記憶。

黃偉哲說，這些食物與習俗，蘊藏早年生活的智慧與堅韌，塑造眷村特有歷史軌跡與情感深度，眷村年貨大街活動也能讓年輕一代感受長輩們的生活記憶，並讓不同世代間建立情感連結。

黃偉哲表示，眷村文化近年已從過去較著重在一個地方或社區，演變成受到眾多市民喜愛的文化活動，透過年貨大街形式可推展眷村文化，並能讓民眾融合在一起，希望市民把握機會到眷村年貨大街走走。

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台南市南區公所提供資料指出，南區眷村年貨大街將於16日至20日在台南市立棒球場旁登場；接續的「水交社文化季暨眷村年貨大街」則於24日至26日在水交社文化園區舉行，讓民眾體驗眷村獨有年節傳統美食與應景年貨。

南區公所指出，活動規劃眷村傳統小吃、手工年貨、懷舊工藝品等特色攤位，並結合在地學校及藝文團隊，透過文創手作、舞台表演，盼為傳統文化注入新活力。（編輯：郭諭儒）1140113