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台北大學贈竹縣「學老誌」期刊 助長者面對高齡

2025/1/13 14:46（1/13 14:56 更新）
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新竹縣政府近日獲國立台北大學高齡與社區研究中心贈送1000本「學老誌」期刊，將分送至各社區照顧關懷據點，盼幫助中高齡者主動了解老化議題，成為有準備的學習者，而不是被動的面對老化。（竹縣府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月13日
新竹縣政府近日獲國立台北大學高齡與社區研究中心贈送1000本「學老誌」期刊，將分送至各社區照顧關懷據點，盼幫助中高齡者主動了解老化議題，成為有準備的學習者，而不是被動的面對老化。（竹縣府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月13日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）新竹縣政府指出，近日獲得國立台北大學高齡與社區研究中心贈送1000本「學老誌」期刊，將分送至各社區照顧關懷據點，幫助中高齡者學習面對老化。

竹縣府今天發布新聞稿表示，台北大學高齡與社區研究中心去年6月至11月間與竹縣府合作辦理6場不老長健系列講座，共計有311名長者參與，獲得熱烈迴響。

繼合辦系列講座後，竹縣府指出，近期獲得此中心贈送1000本「學老誌」第6期期刊，將發送各社區照顧關懷據點，盼幫助中高齡者主動了解老化議題，成為有準備的學習者，而不是被動的面對老化。

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竹縣府表示，「學老誌」期刊內容針對生活、健康、運動、保障、文史、人物及科技等面向，提供中高齡者全方位的老化新知。

新竹縣社會處指出，現代的老化觀念已經改變，不只關注身體健康，更重視如何讓長者活得快樂充實，盼竹縣長者能透過此刊物持續學習、成長，豐富樂齡生活。（編輯：戴光育）1140113

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