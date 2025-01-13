新北裕民小學國語期末考8成試題抄去年 310學生重考命題師送懲處

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市裕民國小期末考4年級國語考題爆抄襲，校方獲家長投訴後查證考題與去年考題約8成相同。校長黃榮泰表示，約310名學生今天重考，命題老師送教師考核會作懲處。

裕民國小家長指出，學校日前考完期末考，但有4年級學童返家告訴家長國語科考卷有問題，許多同學在安親班寫過相似內容考卷，經向校方投訴，校方比對後確認有抄襲，已影響考試的公平性，因此，今天已進行重考。

校方表示，此校4年級學生約310人今天上午已完成重考，成績將以第2次考試結果為主。若有缺考的，後續仍會安排補考。

黃榮泰告訴中央社記者，學校考題有一定審題機制，同時也要求出題老師不能抄襲，初步了解，出題老師是資深老師，因認為去年國語科試題的題型不錯，才會作為出題參考，但相似度太高，已是抄襲。

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他說，經檢討，除了出題老師因抄襲將送教師考核委員會討論並做出懲處，審題機制也有待改善，後續也將檢討改善並追究相關人員的責任。

新北市教育局科長林奕成表示，此校4年級國語科期末考內容因有違反公平疑慮，已辦理重考。教育局要求校方追究相關人員責任，依法處理，保障維護學生學習權益。（編輯：戴光育）1140113