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國小低年級段考 改為每學期最多2次

2024/4/24 12:51
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（中央社記者陳至中台北24日電）教育部今天正式修正發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，將國小低年級的定期評量紙筆測驗（俗稱段考）上限，從每學期3次降低為2次。另新增因應災害、傳染病的彈性。

定期評量是透過紙筆測驗、實作、檔案評量等方式，檢視學生的學習進度。教育部對紙筆測驗有嚴格的規定，過去國小是一學期最多3次，也就是3次段考。但近年國小教學環境改變，多數學校已改為一學期考2次，降低學童的壓力。

教育部今天正式發布「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」，新修正的規定，國小低年級（1、2年級）定期評量紙筆測驗次數的上限，由3次降低為2次。

教育部解釋，國小低年級應更重視生活習慣與品德培養，鼓勵主動學習。在學校行事曆統一的前提下，透過降低紙筆測驗次數，可增進學生的學習自信及成長。

對於目前每學期仍舉辦3次段考的國小，教育部建議可將其中1次改為多元評量，例如透過體驗實作、闖關遊戲、行為觀察等，瞭解學生的學習成效。

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這波修法也新增彈性，學生「居住」或「就讀學校所在地」發生災害、傳染病，或學生遭逢其他重大變故，無法以實體面授方式上課，學校可透過數位遠距教學或其他適當方式實施教學，並彈性調整評量方式。

另外，針對國小學生因生理假、懷孕等不可抗力因素，缺席課程達2/3以上，會影響取得畢業證書。這一波修法也給予縣市主管機關增列相關假別，讓學生請假更有彈性。（編輯：陳政偉）1130424

#教育部
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