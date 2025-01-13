屏東熱博1/25開幕 彩稻區可觀賞遊客更可走入圖畫中

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東熱帶農業博覽會今年以「非常未來」為策展主軸，25日開展；今年園區雖規模縮小，但內容深化，夜間也開放，面積2.5公頃的彩稻田，也開放遊客進入。

屏東縣政府今天舉行2025屏東熱博記者會，以「非常未來」為策展主軸，25日起開展至2月9日止，每天開放時間為上午10時30分至晚間7時30分，運用藝術設計呈現方式，詮釋屏東導入創新科技與永續思維農業新願景。

農業處長鄭永裕會中表示，「非常農村．彩稻進化曲」展區，有2.5公頃彩稻田，策展思維描繪農業新生活想像精緻畫卷，由不同作物拼湊出二峰圳伏流水意象，如生命之泉在屏東大地一般勾勒出點點生機，搭配兩側代表金黃麥浪、鷹翅、豐收等圖騰，不僅讓遊客視覺觀賞，更能走入圖畫中親身體驗。

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鄭永裕說，「地景長廊區」展現屏東農產多樣化、「未來願景區」描繪淨零碳排與創新能源共同擘劃未來農業場景、「百花百果區」感受自然豐饒。

另外，屏東物產館也將於熱博期間開館，將舉辦好食好事好物展，讓在地故事與美味精彩交融，展現屏東永續未來理念下的綠色承諾與在地創新豐富成果。（編輯：陳仁華）1140113