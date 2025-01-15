防堵遺產繼承詐騙趨增 台北地政偕檢警跨域防制

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市地政局今天舉辦防詐影片首映會，揭露全國首宗「台版地面師詐騙集團」破案秘辛，呼籲民眾儘速申辦「地籍異動即時通」，協辦單位市刑大也力推「簡訊慰問系統」防詐。

地政局上午舉行首映座談會，邀請破獲「全國第一宗台版地面師詐騙集團」的承辦檢察官、警察、地政及政風人員，以真人真事拍攝反詐宣導影片，還特別邀請台北市長蔣萬安共同演出，會中特別邀請破案關鍵人物現身說法，讓各界了解看不到的破案秘辛。

台北市警察局刑事警察大隊也透過新聞稿表示， 不動產價值高，易成為詐騙集團覬覦鎖定的目標，歹徒不僅詐騙被害人所有積蓄，更誘騙被害人將名下房產抵押給民間借貸公司，以投入更多資金行騙，導致被害人最後一無所有且負債累累。

反詐宣導影片內容就指出，「一間被遺忘的房子，一份被編造的遺囑，一紙被模仿的簽名，編織出一場『詐取遺產』的貪婪大戲」。當台版地面師自以為可不動聲色蠶食鯨吞獨居長者的鉅額遺產時，也有一群人耗10個月的時間，夜以繼日、抽絲剝繭找到犯罪證據破案。

市刑大表示，隨著高齡化社會來臨，遺產繼承詐騙案件可能有增加趨勢，除提醒民眾若遇親人離世，應立即辦理繼承登記；市警局和地政局也將持續推動防詐互聯網機制，當地政人員受理民眾申請「不動產抵押權設定」送件時，一旦發現有可疑情形，便即時通知家屬確認，警方也會到場關懷提問，幫民眾守住最後一道把關防線。

市刑大大隊長盧俊宏指出，「打詐儀錶板」去年12月份受理案件數為2064件，財損金額為新台幣21億3566萬元，又以假投資、假檢警詐騙手法的財損金額最多。

其中，結合抵押不動產詐騙案件共有33件，財損金額為3億2652萬餘元。

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盧俊宏強調，警方除持續嚴懲不法詐欺行為外，也將加強協助被害人獲得即時且適切的關懷，現正積極推展「簡訊慰問系統」，於民眾報案後，持續提供案件偵辦進度通知及心理諮商、社會救助等資訊，以提升受理案件效率，保障市民權益。

地政局表示，震驚社會的全國首件台版地面師案，3年詐騙近1.4億元，破案緣起來自於地政局在民國112年11月向台北地檢署告發，疑似有集團偽造代筆遺囑詐取獨居老人過世後遺留的房產，經北檢指揮警調偵辦，於113年11月起訴44人，終結假遺囑詐孤獨死房產的遺憾。（編輯：張銘坤）1140115