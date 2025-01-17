屏東幸福物資銀行倉儲中心啟用 升級救助服務

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣幸福物資銀行倉儲中心今天啟用，這是全台首創由公部門設立，屏東縣長周春米表示，不僅儲放弱勢家庭救助物資，落實個別化弱勢照顧，讓服務模式再升級。

屏東縣政府結合屏東縣農會及高雄市慈善團體聯合總會設置「幸福物資銀行倉儲中心」，於去年底完工，今天正式啟用，周春米出席揭牌活動。

周春米會中表示，屏東縣幸福物資銀行倉儲中心的設立，代表著屏東縣未來物資救助將更為多元且大幅增加服務量能，從過往提供民生必需品為主的1.0服務，升級到因應弱勢家庭差異，改善家戶生活環境，關注營養需求並創造社會參與可能的2.0服務。

周春米說，新的倉儲中心將擴大募集營養品、尿布、節能家電、文化場館、體育賽事甚至是表演活動門票等，使弱勢家庭不再只是獲得溫飽，更能在接受服務過程中改善環境、參與社會關注健康。

屏東縣社會處長劉美淑表示，過去民眾及團體習慣捐贈白米、麵條等需要烹調主食品，但在服務中發現，許多弱勢家戶沒有煮食設備或能力，但調理包、罐頭、成人奶粉、營養品等即食性食品，因具有簡易烹調及加熱後即可食用特性，使用電鍋就能輕鬆完成煮食，反而較容易使弱勢家戶快速獲得溫飽，也能讓獨居長輩補充營養攝取。

另外，實務中也發現，許多弱勢家戶因家中電器年分較為久遠，因無節能設計而容易產生高額電費，甚至有引發火災風險，也有許多家戶無法常態購買家中清潔用品或生理消耗用品等，導致生活環境較為雜亂，更容易引發疾病，讓弱勢情境更為加劇。

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屏東縣幸福物資銀行目前設有1處實體店面、1處倉儲中心、2處物資調度總站、15處分站與8處社區服務站，若有需要物資弱勢個案需通報，或有意響應公益，捐助物資給物資銀行運用，可向屏東縣物資銀行總行（承辦單位：社團法人高雄市慈善團體聯合總會）洽詢，電話08-7364463，也可向屏東縣政府聯繫，電話08-7320415轉5412。

屏東縣政府自民國99年起結合民間單位推動物資銀行服務，主動整合各界捐助資源，透過社工專業評估及倉儲物流系統，提供弱勢家庭生活物資，以協助度過難關並維持生活溫飽，方案推動即將邁入第15年，已累計超過上萬個弱勢家庭獲得幫助，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，更發揮防災抗疫的功能，讓物資銀行的功能更多元發展。（編輯：郭諭儒）1140117