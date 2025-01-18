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東彰道路北段部分路段通車 1/24主線全線開通

2025/1/18 16:24（1/18 16:46 更新）
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「東彰道路計畫」分為北、中、南延段3段，起點於花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點於二水鄉東彰南路一段與民生路口，繼中段與南延段通車後，北段部分路段18日也舉行通車典禮，預計24日過年前東彰道路主線可全線通車。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月18日
「東彰道路計畫」分為北、中、南延段3段，起點於花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點於二水鄉東彰南路一段與民生路口，繼中段與南延段通車後，北段部分路段18日也舉行通車典禮，預計24日過年前東彰道路主線可全線通車。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月18日
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（中央社記者鄭維真彰化18日電）東彰道路北段起於花壇鄉台74甲線，行經大村鄉，銜接員林市台76線林厝交流道，全長約10.4公里，今天部分路段通車，預計24日過年前東彰道路主線可全線通車。

「東彰道路計畫」分為北、中、南延段3段，起點於花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點於二水鄉東彰南路一段與民生路口，繼中段與南延段通車後，北段今天舉行通車典禮，彰化縣長王惠美、交通部公路局中區養護工程分局長傅立祥等人出席。

王惠美表示，今天北段通車路段從大村鄉中正東路至台76線林厝交流道；1月24日過年前，花壇鄉台74甲線到大村鄉中正東路會通車，屆時東彰主幹道將全線通車。

王惠美指出，東彰道路是全縣第1條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，總長28.2公里，中央與地方共投入新台幣88億元，通車後整體交通路網提升，包括連接台74甲線、台76線及台3線。

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王惠美說，東彰道路往北可銜接國道3號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道，實現30分鐘生活圈目標，讓台中市、雲林縣及南投縣往來更便捷，為彰化交通建設邁向新里程碑。

縣府指出，東彰道路北段規劃除考量交通便利性及周邊居民需求外，因路線緊鄰員林市住宅密集區，其中有3棟建物是以全棟搬移代替拆除，讓民眾與政府及地方達到三贏，並利用工程同步優化路口安全。（編輯：謝雅竹）1140118

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