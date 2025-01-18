三塊厝車站迎百年蒸汽火車 三鳳中街周邊新亮點

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市三塊厝車站今天迎來百年蒸汽火車展出，為車站增添打卡亮點。高雄市長陳其邁說，周邊有3個百年歷史，包括百年車站三塊厝站木造站房、百年火車和百年商圈三鳳中街。

今天舉辦舊三塊厝驛「百年車站、百年火車」啟航典禮，陳其邁、高雄市議長康裕成、民進黨立委李昆澤、許智傑、邱議瑩，以及多名高市議員出席活動。

陳其邁表示，感謝李昆澤、康裕成的爭取，也感謝台鐵公司，共同促成百年蒸汽火車來三塊厝車站進行靜態展示，打造浪漫的鐵道意象。特別選在年前啟用，邀請大家來三鳳中街辦年貨、採買，也歡迎市民朋友到這座百年車站打卡，活絡商圈、帶動人潮。

高雄車站去年年底天棚完成啟用，長達660公尺的天棚橫跨高雄火車站後，將串連15.37公里的綠園道，今天綠園道沿線的三塊厝車站，迎來百年蒸氣火車展出，為火車站周邊新添打卡新亮點，與日治時期設置的百年三塊厝站木造站房當鄰居。

李昆澤說，三塊厝車站前廣場緊鄰三塊厝舊站以及百年老樹，非常高興成功爭取到蒸汽火車頭，結合打造鐵道文化新聚點；此次有百年火車的加入，未來也朝向整體輪展規劃，讓更多人更多人接觸、親近鐵道文化，帶動周邊發展。

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康裕成表示，今天啟航儀式是高雄鐵道歷史中的重要一頁，也是三塊厝地區的嶄新起點。邀請過年期間計畫到三鳳中街採買年貨的市民朋友，順道來三塊厝站走一走，欣賞承載回憶的老火車頭，感受百年車站的歷史風韻。

經發局說明，三塊厝站在日治時期是高雄鐵路重要運輸基地，便捷的鐵路運輸及三塊厝溪水運，形成商業聚落中街仔（今三鳳中街），這次特別在日治時期三塊厝車站旁空地，向台鐵公司爭取原LDK58蒸汽火車與LDR2201黃皮仔車，打造鄰近商圈的火車展示空間，未來也朝向以常設輪展方式規劃，向各地爭取不同型態火車作為展示，藉此吸引更多人潮帶動商圈經濟發展。（編輯：郭諭儒）1140118