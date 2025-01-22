民力挹注急救力 捐金門消防首輛高頂救護車價520萬

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）金門縣消防局獲贈金門首輛高頂救護車，配備多項先進急救設備；消防局表示，此輛救護車須由國外車體打造進口，再裝置相關醫療艙等，預計1年後完成投入緊急救護勤務。

金門新敬業機車行捐贈價值新台幣520萬元救護車給金門縣消防局，消防局今天舉行遞交捐贈意願書儀式，捐贈人新敬業機車行董事長楊肅謙、負責人陳美霞出席現場，由陳美霞簽署並遞交救護車捐贈意願書，消防局長呂英華代表接受意願書。

呂英華致詞表示，感謝新敬業機車行善行，這是金門首輛高頂救護車，高挑車廂空間及多項先進急救設備，能顯著提升緊急救護效率與作業環境，這輛救護車設備包括電動擔架床、骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機、影像式喉頭鏡等，所以價格才會高達520萬元。

呂英華也說，金門縣消防局目前有9名高級救護技術員，近年消防局與金門醫院急診室間的關係也非常緊密，許多緊急救護人員會到急診室實習，更能熟練各項急救設備。

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楊肅謙表示，懷抱「取之社會，用之社會」心情，已經做了數十年公益，當知道救護車有300多萬至500多萬不等的分別時，決定「要捐就要捐最好的」，盡力提升金門急救能力，希望這輛配備最先進急救設備的救護車，能幫助更多需要幫助的人。

消防局透過新聞稿表示，此輛救護車須經由國外車體打造後進口，再裝置相關醫療艙與急救器材，預計耗時近1年時間才能完成，屆時這輛高頂救護車將正式投入消防局緊急救護勤務。（編輯：陳仁華）1140122